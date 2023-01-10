 10 يناير 2023.. الدولار يسجل 27.55 جنيه للشراء و27.62 للبيع في البنك المركزي - بوابة الشروق
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10 يناير 2023.. الدولار يسجل 27.55 جنيه للشراء و27.62 للبيع في البنك المركزي

سارة حمزة
نشر في: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 9:57 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يناير 2023 - 9:57 ص
استقرت أسعار صرف الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل فى البنك المركزي 27.55 جنيه للشراء و27.62 جنيه للبيع.

وسجل في بنكي الأهلي المصري ومصر 27.40 جنيه للشراء، و27.45 جنيه للبيع.

وسجل في مصرف أبو ظبى الإسلامى 27.61 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع، كما استقر فى البنك التجارى الدولى ليصل إلى 27.45 جنيه للشراء و27.55 جنيه للبيع، وسجل فى بنك كريدى أجريكول 27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

كما استقر فى بنك الإسكندرية ليسجل 27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد استقر عند 27.55 جنيه للشراء و27.65 جنيه للبيع.

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