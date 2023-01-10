الأوقاف تطلق مبادرة اكتشاف لتبني المواهب والنوابغ في الدعوة والقرآن الكريم

أطلقت وزارة الأوقاف المرحلة الأولى من مبادرة اكتشاف، بتكلفة مليون جنيه، وذلك في إطار اهتمام الوزارة بتنمية المواهب ورعايتها.

وأوضحت الوزارة، أن المبادرة تستهدف اكتشاف المواهب في مجالات الدعوة، والقرآن الكريم، والابتهال الديني، مع التأكيد على أنها ليست مجرد مسابقة عابرة إنما هي خطة مدروسة لرعاية المواهب والنوابغ.

وأشارت إلى أن المبادرة تضم أربعة فروع، الفرع الأول يشمل الصوت الذهبي، ويهدف إلى اكتشاف الأصوات شديدة التميز في قراءة القرآن الكريم والابتهال الديني، أما الفرع الثاني فيضم القارئ الصغير، لحفظة القرآن الكريم من أصحاب الصوت الحسن تحت سن 16 عامًا.

ونوهت بأن الفرع الثالث يشمل الخطيب النابه، ويهدف إلى اكتشاف أصحاب المواهب الخطابية المتميزين في الجانب الخطابي شكلًا ومضمونًا بشرط التمكن التام من ناصية اللغة العربية، الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة، ويعنى به الإمام الأكثر تأثيرًا في محيطه الجغرافي من حيث اجتماع الناس حول علمه وثقتهم فيه، ومشاركته الاجتماعية لهم، أو تأثيره الإيجابي في مواقع التواصل، وكذلك الواعظة المؤثرة.

وأكدت الوزارة، أن المبادرة على مستوى المديريات الإقليمية في مرحلتها التمهيدية من خلال محكمين متخصصين في كل فرع، على أن تكثف جميع المديريات إعلانها عن ذلك على موقع المديرية وعبر إداراتها الفرعية، كما يمكن التقدم للمبادرة مباشرة على الرابط التالي في موعد أقصاه 31 يناير الجاري.