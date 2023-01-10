أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم زراعة نحو 25 ألف فدان قصب بمحافظة المنيا الموسم الحالي، في إطار سعيها لاستلام نحو 7.7 مليون طن هذا الموسم وإنتاج مايقرب من 850 الف طن سكر.

جاء ذلك خلال زيارة وفد وزارة التموين لمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء؛ لافتتاح عدد من معارض أهلا رمضان المخفضة، وتفقد مصنع السكر بأبو قرقاص.

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي من السكر يتعدى الثلاثة أشهر وأن إنتاج مصر من السكر يصل إلي 90% من الاستهلاك، قائلا إن الاحتياطي سيرتفع خاصة مع استمرار عمليات توريد محصول القصب، بالإضافة إلى بدء موسم حصاد بنجر السكر في فبراير المقبل.

من جانبه، قال اللواء عصام البديوي، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، إن الشركة تستهدف الحفاظ على معدلات التوريد في الحدود الآمنة، بالرغم من تراجع المساحات المنزرعة إلى 235 ألف فدان هذا العام مقابل 248 ألف فدان خلال العام الماضي بواقع 13 ألف و500 فدان.

وأوضح البديوي أنه يتم حاليُا تنفيذ خطة لرفع قدرات المصانع الإنتاجية، بالإضافة إلى تطوير عمل المراجل البخارية التي تولد الطاقة المخصصة لتشغيل توربينات الطاقة للمصانع في ظل زيادة كميات الطاقة المستخدمة.

وقال المهندس علاء عثمان رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص بمحافظة المنيا، إنه من المتوقع توريد 4 آلاف فدان فقط لصالح المصنع.

ولفت إلى أن تراجع كميات توريد محصول القصب الموسم الحالي نتيجة قيام المزارعين بتوجيه أغلب إنتاجهم إلى العصارات ومصانع العسل، حيث يوجد في محافظة المنيا 129 عصارة المرخص منهم لا يتعدى عصارتين.

وتابع أن الكميات المستهدف استلامها من المزارعين خلال الموسم الجاري البالغة 4 آلاف فدان تبلغ كميتها 150 ألف طن قصب يتم إنتاج منهم من 12 إلى 15 الف طن سكر.

وذكر رئيس قطاعات مصانع سكر أبو قرقاص أن ذلك حسب درجة الحلاوة الموجودة فى القصب المورد، مشيرا إلى توريد صنفين من القصب (س 9) و (جيزة).