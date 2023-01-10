2700 قائد يشاركون في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي دافوس

يشارك أكثر من 2700 قائد من أنحاء العالم هذا العام في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، في سويسرا الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يكون هناك تمثيلا قويا من جميع المناطق الرئيسية في العالم، ومن بين كبار القادة السياسيين المشاركين، وفق تقرير المنتدى الذي تلقت "الشروق" نسخة منه، أولاف شولتس المستشار الألماني، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، روبرتا ميتسولا رئيس البرلمان الأوروبي، يون سوك -يول، رئيس كوريا الجنوبية، ورامافوسا رئيس جنوب إفريقيا، وبيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا، وآلان بيرست رئيس الاتحاد السويسري لعام 2023، والمستشار الاتحادي للشؤون الداخلية.

ومن بين رؤساء المنظمات الدولية المشاركين أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وكريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، نجوزي أوكونجو -إيويلا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، ينس ستولتنبرج الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، تيدروس أدحانوم جيبريسوس المدير العام، منظمة الصحة العالمية، فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة، كاترين راسل المديرة التنفيذية لليونيسيف، ميريانا سبولاريك إيجر رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسيحقق هذا العام أعلى مشاركة تجارية على الإطلاق في دافوس، حيث سيشارك أكثر من 1500 من القادة المسجلين في 700 منظمة، بما في ذلك أكثر من 600 من كبار المسؤولين التنفيذيين في العالم يشكلون أعضاء وشركاء المنتدى الاقتصادي العالمي.