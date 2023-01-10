أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار أن الدولة المصرية لديها نظام مراقبة وترصد قوي، والوزارة على تواصل وثيق مع جميع المنظمات الصحية العالمية؛ لمتابعة أي مستجدات، وحتى الآن متحور الصين "غير مقلق".

وقال متحدث الصحة - خلال اتصال هاتفي مع برنامج (كلمة أخيرة) التي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية (0N) - إنه لا تغيير في الإجراءات الاحترازية في المطارات أو الموانيء المصرية، مشيرا إلى أن الوضع الوبائي في مصر مستقر حتى الآن، وأن الوزارة على تواصل وثيق مع المنظمات الصحية العالمية؛ لمتابعة أي مستجدات، لكن حتى الآن "متحور الصين" غير مقلق.

وأشار إلى أنه حتى الأسبوع الأول من يناير 2023، وضمن مراكز الترصد البالغة 27 مركزا، كانت معظم الإصابات متركزة في الانفلونزا الموسمية، ويليها الفيروس "المخلوي"، وأخيرا فيروس كورونا، معلنا أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة بسبب كورونا خلال أول أسبوع من العام الجاري.

وأوضح أن ما يتردد عبر التواصل الاجتماعي بشأن ظهور متحورات "أوميكرون" غير دقيق، مشيرا إلى أن هناك 20 متحورا من أوميكرون، لكن لا يوجد منها ما هو خطير، لافتا إلى أن وجود متحورات كورونا أمر طبيعي، حيث كان آخر متحور لـ "أوميكرون" ظهر في أغسطس العام الماضي.

وحول توسيع الإجراءات الإحترازية بسبب تفشي متحور الصين بها ولجوء بعض الدول لبعض الإجراءات، شرح متحدث الصحة أن ما يهم العالم الآن ونظامه الصحي ليس معدل الإصابات، لكن عدد الوفيات، والمصابين بشدة أعراض، وجميع المتحورات المندرجة من أوميكرون.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة، المواطنين تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والمتمثلة في التهوية الجيدة، والتطهير المستمر، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، والحصول على الجرعات التنشيطية لكل من مر عليه 6 أشهر وعمره أقل من 60 ولا يعاني من أمراض مزمنة، وكل من تجاوز الستين أو لديه أمراض مزمنة عليه الحصول على الجرعة التنشيطية؛ إذا مر عليه 3 أشهر فقط.



