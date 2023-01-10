وزير خارجية تركيا: إفريقيا بحاجة إلى المزيد من الأسمدة والحبوب

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى «إرسال كميات أكبر بكثير من الحبوب والأسمدة، إلى أفريقيا والدول النامية والبلدان الأقل نماء».

جاء ذلك في تصريحات له، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في بريتوريا مع وزيرة خارجية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، بحسب وكالة «الأناضول».

وقال إن «اتفاقية الحبوب التي أبرمت مع روسيا وأوكرانيا، كانت ضرورية لدول وشعوب القارة الإفريقية»، مشيرًا إلى أن أسعار الغذاء شهدت انخفاضا بنسبة 9% بعد توقيعها.

واعتبر أن البلدان الإفريقية بحاجة إلى المزيد من الأسمدة والحبوب، مشددا على مواصلة بلاده المحادثات مع روسيا وأوكرانيا في هذا الشأن.

ووقعت اتفاقية الحبوب في إسطنبول، شهر يوليو الماضي، من قبل روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وانتهت في 19 نوفمبر الماضي، قبل أن تجدد ثانية.