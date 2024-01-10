ننشر أسماء ضحايا حادث الطريق الأوسطي قبل نفق الأوتوستراد

لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرين في حادث تصادم بين 3 سيارات، مساء الثلاثاء، أعلى الطريق الأوسطى قبل نفق الاوتوستراد باتجاه الطريق المؤدي لمحافظة الجيزة، نتيجة تصادم بين سيارة نقل بمقطورة.

وحصلت "الشروق" على أسماء وبيانات ضحايا الحادث كالآتي:

ضحايا سيارة النقل المقطورة

سامي عبدالرازق عبدالغفار " 65 سنة، مقيم بالدقهلية- سائق سيارة نقل مقطورة، وكان رفقته عوض ماهر محمد " 26 سنة، مقيم بالشرقية- يعمل تباع"، مصابين بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهما إلى مستشفى 15 مايو.

ضحايا سيارة الفان ميكروباص

رمضان مجدع حسين عبدالله "37 سنة- مقيم بقرية سقارة البدرشين، يعمل سائق"، بدون إصابات، كان برفقته عدد 7 مصابين، و 2 متوفيين هم محمد فتحي كامل " 18 سنة- مقيم بقرية سقارة، عامل"، متوفى، و محمد عيد خليل " 42 سنة- مقيم بقرية سقارة، عامل"، متوفى، و عبدالحميد سيد عبدالحميد " 48 سنة- مقيم بقرية سقارة، عامل"، ووليد عمر عبدالمقصود" 32 سنة- مقيم بحلوان، عامل"، ورجب حسنين الغول "20 سنة- مقيم بالبدرشين، عامل"، و عبدالحكيم سعد قطب " 60 سنة، مقيم بالبدرشين"، ورضا مجدي عبدالواحد " 29 سنة- مقيم بالبدرشين، عامل"، و عبده فهمي محمد " 45 سنة- مقيم بقرية سقارة، عامل"، وعبد الباسط عيد عبد المقصود " 55 سنة- مقيم بالبدرشين، عامل" جميعهم مصابين بكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفيات 15 مايو والقصر العيني بالمنيل.

ضحايا سيارة ربع النقل

أحمد عبدالفتاح عبدالسلام " سائق، 55 سنة- مقيم بقرية سقارة" ، و كان برفقته حمدي عصام عبدالمنعم " 23 سنة، عامل، مقيم بقرية سقارة"، و محمد محمود حسين قطب " 24 سنة، طالب، مقيم بقرية سقارة"، جميعهم متوفيين و تم نقلهم إلى ثلاجة مستشفى 15 مايو.

بدأت الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الأوسطى قبل نفق الأوتوستراد باتجاه محافظة الجيزة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والمرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين حدوث تصادم بين سيارة نقل بمقطورة محملة بـ 30 طن "زلط سن"، حيث اختلت عجلة قيادة السيارة من السائق؛ مما أدى إلى اصطدامها بسيارة ميكروباص فان، وسيارة ربع نقل.

وبالفحص تبين مصرع 5 أشخاص وإصابة 9 آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات القصر العيني بالمنيل و 15 مايو، وقامت أوناش المرور برفع حطام السيارات من الطريق.