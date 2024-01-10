تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، حكمها على متهم بقتل شخص بطلق ناري لسرقته بمنطقة الصف.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين فاضل شحات، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي عبدالعال، ومحمد حسن خطاب، وأمانة السر وائل السيد.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 15150 لسنة 2010 جنايات الصف، للمتهم "عمرو. ع"، بأنه قتل المجني عليه "رمضان . ج" عمدا بأن أطلق عليه أعيرة نارية من سلاح "بندقية آلية" قاصدا من ذلك إزهاق روحه، وذلك بمساعده اثنين آخرين "عاطف . ح"، و "إسلام . م"، اللذان تواجدا بمسرح الجريمة للشد من أزره.



وتابعت التحقيقات أن المتهمين الثلاث شرعوا في سرقة المنقولات المملوكة للمجني عليه وصديقه "النوبي . ا" بالإكراه بأن اعترضوا سبيلهم حال سيرهم بالطريق العام بالسيارة، حيث أشهر المتهمين سلاح ناري في وجههما بقصد سرقتهما فاوقعوا بذلك الرعب في نفسيهما.



وأضافت التحقيقات أن المتهمين لم يتمكن من سرقة المجني عليهم، لاعتراض المجني عليه لهم وقاومهم حتى أصابه المتهم بطلق ناري أسفر عن وفاته في الحال.