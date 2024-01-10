باستور يستقر على قائمة منتخب اليد في أمم أفريقيا

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استقر الجهاز الفني لمنتخب كرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني خوان كارلوس باستور، على قائمة المنتخب المقرر مشاركتها في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية، المقرر لها خلال الفترة من 17 وحتى 27 يناير الجاري.

وضمت قائمة منتخب مصر لكرة اليد في البطولة القارية 20 لاعبا وهم:

حراسة المرمى: كريم هنداوي - محمد علي - محمد عصام الطيار

الجناح الأيسر: أحمد هشام "سيسا" - مازن رضا

الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري

الظهير الأيسر: علي زين - عبد الرحمن فيصل - هشام صلاح

صانع اللعب: يحيى الدرع - سيف الدرع - أحمد خيري

الظهير الأيمن: يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري - أحمد عادل - خالد وليد

الجدير بالذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب البطولتين الماضيتين في نسختي 2020 و2022 على حساب كلا من تونس والرأس الأخضر على الترتيب.