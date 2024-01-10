الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر

أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، استهداف سفينة أمريكية في البحر الأحمر، بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والبحرية والطائرات المسيرة.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، في بيان صحفي، إن "استهداف السفينة الأمريكية يعد ردا أوليا على الاعتداء الغادر الذي تعرضت له قواتنا البحرية من قبل قوات العدو الأمريكي".



وأوضح أن "استهداف السفينة الأمريكية تم بعملية مشتركة نفذتها القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير (التابعة للحوثيين)".



وتابع: "لن نتردد في التعامل المناسب مع كافة التهديدات المعادية ضمن حق الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا وأمتنا".



وأردف بالقول: "مستمرون في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن إخواننا في غزة و نؤكد حرصنا الكامل على استمرار حركة الملاحة في البحرين الأحمر والعربي إلى كافة الوجهات عدا موانئ فلسطين المحتلة".



وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت إسقاط 18 طائرة مسيرة وثلاثة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر.



أعلن الحوثيون ، في 31 ديسمبر الماضي، مقتل وفقدان 10 من أفراد قواتهم البحرية في "اعتداء" أمريكي بالبحر الأحمر، محذرة من تداعيات ذلك.