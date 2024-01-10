بوينج تسجل مبيعات شهرية قياسية للطائرة 737 ماكس

أنهت شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج عام 2023 بمبيعات قياسية لطائرتها بوينج 737 ماكس خلال الشهر الماضي، في إنجاز كان يستحق في الظروف العادية الاحتفال، لكنه جاء في الوقت الذي تخضع فيه طائرات هذا الطراز لفحص جديد بعد حادث لإحدى طائرات شركة ألاسكا إيرلاينز.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن بوينج تعاقدت خلال ديسمبر الماضي على بيع 301 طائرة من طراز 737 ماكس، من إجمالي الطلبيات التي تلقتها خلال الشهر من كل طرزها وبلغ 371 طائرة وهو رقم قياسي آخر للشركة الأمريكية. كما نجحت بوينج ،وهي أكبر شركة مصدرة في الولايات المتحدة على الإطلاق، في تحقيق الرقم المستهدف لتسليمات الطائرات خلال العام الماضي رغم تراجع الوتيرة في الربع الأخير من العام.

وتعتبر النهاية القوية للعام الماضي إشارة إلى عام جديد جيد بالنسبة للطائرة بوينج 737 ماكس وهو أكثر الطرز مبيعا لدى بوينج، لكن حادث شركة ألاسكا إيرلاينز يوم 5 يناير الحالي والذي أدى إلى وقف تشغيل أغلب طائرات الطراز 737 ماكس 9،ألقى بظلاله على هذا التصور.

وقالت جينفر هومندي ،رئيسة المجلس الوطني لسلامة النقل الأمريكي، يوم الإثنين إنها تدرس توسيع التحقيق الذي يجريه المجلس ليتعمق في عملية التصنيع بعد أن أظهرت الفحوصات الأولية لشركة الطيران وجود مسامير تثبيت مفكوكة أو تم تركيبها بطريقة خطأ في عدد من الطائرات.

وشملت مبيعات بوينج في الشهر الماضي 68 طائرة طراز دريملاينر. ومن بين المبيعات هناك 201 طائرة تم بيعها لعملاء لم يتم الكشف عن هويتهم. وكان هذا التعبير يستخدم غالبا في الماضي للإشارة إلى عملاء في الصين. وبلغ إجمالي مبيعات بوينج في العام الماضي 1456 طائرة، في حين تلقت إلغاء طلبيات تشمل 142 طائرة ليصل صافي الزيادة في قائمة الطلبيات المتراكمة لدى الشركة بنهاية العام إلى 1314 طائرة.

وسلمت بوينج خلال الشهر الماضي 67 طائرة منها 45 طائرة من عائلة 737 و22 طائرة من الطرز ذات البدن العريض، بحسب بيان نشرته الشركة الثلاثاء. وسلمت بوينج خلال العام ككل 396 طائرة من عائلة 737، في حين كانت تستهدف تسليم ما بين 375 و400 طائرة.