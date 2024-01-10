إعلام عبري: بلينكن أبلغ إسرائيل باستحالة القضاء على حماس كليا

قالت قناة عبرية، اليوم الأربعاء، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ المسئولين الإسرائيليين خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب، بأنه "من المستحيل القضاء على حماس بشكل كامل".



ووصل بلينكن، إسرائيل، مساء الاثنين، للمرة الخامسة منذ بداية الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023، والتقى بعدد من المسئولين بينهم الرئيس إسحاق هرتسوج ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو واجتمع بمجلس الحرب الإسرائيلي.



وقالت القناة "13" الخاصة، إن بلينكن طرح خلال اجتماعه بمجلس الحرب طلب الولايات المتحدة لتطبيق حل الدولتين كرؤية "لليوم التالي" (انتهاء) للحرب في غزة.



وأضافت: "قال بلينكن للوزراء: مثلما لديكم طموحات، الفلسطينيون، لديهم أيضا طموحات، عليكم قبول ذلك".



وردا على ذلك، وبحسب القناة، قال وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إن "85% من الفلسطينيين في الضفة الغربية يؤيدون المجزرة التي وقعت يوم السبت الأسود"، في إشارة لهجوم شنته "حماس" على مستوطنات جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.



وقال مسئولون إسرائيليون كبار للقناة إن رسالة بلينكن كانت "أنه إذا لم يتم طرح حل الدولتين كرؤية، فإن إسرائيل لن تتقدم سياسيا، ولا حتى (في ملف التطبيع) مع السعودية".



كما قال بلينكن، للوزراء بمجلس الحرب الإسرائيلي: "من المستحيل القضاء على حماس بشكل كامل"، وفق ذات المصدر.



ومنذ اندلاع الحرب في غزة، ما زالت إسرائيل تكرر أن أحد أهدافها في القطاع هو "القضاء على حركة حماس وإعادة أسراها من غزة".