مدرب نيوكاسل: أشعر بالشك مع كل لاعب أعمل معه

لم يفقد إيدي هاو، مدرب نيوكاسل، الأمل في الإبقاء على الحارس مارتين دوبرافكا مع الفريق لما بعد هذا الشهر.

وارتبط اسم الحارس السلوفاكي دوبرافكا بالانتقال للشباب السعودي، خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث إن اللاعب يدخل في الأشهر الست الأخيرة من عقده مع نيوكاسل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن هذه التكهنات تأتي في وقت تلقت شباك الحارس هدفين فقط في 7 مباريات بجميع المسابقات، حيث كان يشارك بديلا للحارس المصاب نيك بوب.

واستطاع دوبرافكا (35 عاما) أن يقود الفريق لوضع قدم في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية والصعود للمركز الخامس في جدول ترتيب أندية الدوري الإنجليزي.

وبسؤاله عما إذا كان دوبرافكا يرغب في البقاء، لفت هاو إلى وجود مفاوضات جارية مع الحارس: "مارتين في وضع صعب. مثل أي لاعب يقترب عقده من الانتهاء في الصيف، مع كل لاعب عملت معه، هناك دائما شعور بالشك".

وأضاف: "من الطبيعي أن يرغب في التوصل لحل بشأن مستقبله، سواء كان هذا الحل هو عقد جديد معنا، أو أيا كانت النتيجة. ولكن بالتأكيد هو لعب معنا بشكل جيد، وأنا كنت سعيدا به".

وأردف: "لعب دورا كبيرا في مبارياتنا الأخيرة. مرة أخرى أمام أرسنال، اعتقد أنه كان أكثر من جيد، أتمنى أن نتمكن من التوصل لاتفاق من نوع ما معه".