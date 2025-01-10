أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الجمعة، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهلت مشوار جوزيف عون في قصر الرئاسة بقصف مدفعي على بلدة عيتا الشعب جنوبا، في الصباح الباكر قبل أن تنفذ قوات الاحتلال تفجيرات وتمشيطا مكثفا داخلها.

جاء ذلك رغم اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع بين لبنان والاحتلال، مما يعد خرقا جديدا للاتفاقية، بحسب وكالة معا الإخبارية.

وأمس الخميس، تم انتخاب قائد الجيش جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد انتخاب 99 عضوا في مجلس النواب له الأمر الذي رحب به مجلس الأمن، مشيرا إلى أن انتخاب رئيس في لبنان يضمن عمل مؤسسات الدولة بكامل طاقتها. ودعا مجلس الامن إلى التطبيق الكامل للقرار الأممي 1701.

وأدى الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، قائلا: "لبنان والجنوب بحاجة لنا إذا انكسر لبنان انكسرنا جميعا، اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وإذا أردنا أن نبني وطنا فعلينا أن نكون تحت سقف القانون".

وأضاف عون: "إذا انكسر لبنان انكسرنا جميعا وعهدي أن نعيد هيكلة الإدارة العامة.. عهدي أن أمارس دوري كقائد أعلى للقوات المسلحة، عهدي أن أسهر على تفعيل الأجهزة الأمنية".

وتابع: "عهدي أن أزيل الاحتلال الإسرائيلي عن أراضي لبنان، وعهدي أن أعمل على سيادة الحياد الإيجابي وأدعو لمناقشة سياسة دفاعية متكاملة لإزالة الاحتلال الإسرائيلي وعهدي أن أقيم أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة".