ما هي رياح سانتا آنا التي أشعلت الحرائق في جنوب كاليفورنيا؟

رياح سانتا آنا هي ظاهرة شائعة في جنوب كاليفورنيا، خاصة خلال الأشهر الباردة. تُعرف بقوتها التي تُسقط الأشجار وخطوط الكهرباء وتزيد من خطر اندلاع حرائق الغابات الكبيرة.

اندلعت سلسلة من حرائق الغابات العنيفة في منطقة لوس أنجلوس يوم الثلاثاء بفعل الرياح القوية والظروف الجافة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة العشرات، في حين لم تتمكن خدمات الطوارئ من السيطرة على العديد من الحرائق.

صرّح روبرت لونا، قائد شرطة مقاطعة لوس أنجلوس، أن 179,783 شخصًا يخضعون لأوامر إخلاء، بالإضافة إلى 200 ألف شخص تحت تحذيرات الإخلاء. وأفادت وسائل إعلام دولية أن آلاف المنازل والمتاجر والهياكل الأخرى قد احترقت، خاصة في حريق "باليساديس" الأكبر، إلى جانب حريق "إيتون".

ما هي رياح سانتا آنا؟

رياح سانتا آنا هي رياح دافئة، جافة، وعاصفة تهب من شمال شرق جنوب كاليفورنيا نحو الساحل، عكس الاتجاه الطبيعي للرياح البحرية الرطبة القادمة من المحيط الهادئ. وفقًا لوكالة أسوشيتد برس، تُعرف هذه الرياح بأنها عامل رئيسي في تعزيز حرائق الغابات.

كيف تتشكل؟

تنشأ رياح سانتا آنا نتيجة ارتفاع الضغط الجوي فوق منطقة "الحوض العظيم"، وهي صحراء واسعة تمتد عبر عدة ولايات غربية. يتحرك الهواء الهابط الذي فقد رطوبته في اتجاه عقارب الساعة نحو جنوب كاليفورنيا، ومع عبوره سلاسل الجبال العالية التي تفصل الصحراء عن المناطق الساحلية، يزداد سرعته ويصبح أكثر جفافًا ودفئًا.

لماذا تزيد من خطر الحرائق؟

أثناء هبوب رياح سانتا آنا، تنخفض مستويات الرطوبة إلى نسب متدنية للغاية، مما يؤدي إلى جفاف شديد للنباتات الحية والميتة، ما يجعلها قابلة للاشتعال. كما أن الرياح القوية قد تحول شرارة صغيرة - مثل تلك الناتجة عن سقوط خط كهربائي - إلى حريق هائل ينتشر بسرعة.

أصل التسمية

ترتبط تسمية "رياح سانتا آنا" بشكل شائع بـ "وادي سانتا آنا" في مقاطعة أورانج، لكن توجد نظريات أخرى حول أصل الاسم. كما تُعرف الرياح بأسماء أخرى مثل "رياح الشيطان".

تأثير الرياح على الناس

إلى جانب تأثيرها البيئي، تعمل رياح سانتا آنا على تحسين جودة الهواء في المدن بإزالة التلوث، مما يمنح مناظر نقية. لكنها تُسبب جفافًا في الشفاه والأنف والحلق والجلد. وقد وصف الكاتب ريموند تشاندلر تأثيرها النفسي في قصته القصيرة "رياح حمراء"، قائلاً: "كانت هناك رياح صحراوية تهب تلك الليلة، واحدة من تلك الرياح الحارة الجافة التي تنزل عبر ممرات الجبال وتجعل أعصابك مشدودة وبشرتك تشتعل".