الحوثيون: نفذنا عمليات ضد أهداف إسرائيلية وأمريكية

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أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن، يحيى سريع، تنفيذ عمليات عسكرية بينها استهداف حاملة طائرات أمريكية وقطع حربية تابعة لها.

وأكد استهداف مجموعة من الأهداف الإسرائيلية في منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) بثلاث طائرات بدون طيار، بحسب شبكة الجزيرة نت الإخبارية.

من جانبها، أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي تنفيذ هجوم إسرائيلي بعد وقت قصير من الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن وبطريقة منسقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن "عدوانا أمريكيا إسرائيليا بريطانيا استهدف عدة مواقع في اليمن".

من جانبها، قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إنه بعد أن أتم التحالف الدولي تنفيذ ضرباته باليمن بدأت إسرائيل في مهاجمة أهدافها الخاصة.