ألقت ميركل كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي. وفي إطار إحياء الذكرى الستين لتأسيس إسرائيل، أعادت ميركل التأكيد على "المسؤولية التاريخية" التي تقع على عاتق ألمانيا تجاه أمن إسرائيل، وأعلنت أن هذا الأمن جزء من "المصلحة العليا للدولة" الألمانية.

عندما استخدمت أنغيلا ميركل كلمة "Staatsräson" أي "مصلحة عليا بالنسبة للدولة" (الألمانية)، في خطابها أمام الكنيست الإسرائيلي عام 2008، ربما لم تكن تتوقع ما تشعله من نقاش حاد مستمر إلى اليوم. في مذكراتها الجديدة "الحرّية"، تكشف المستشارة السابقة عن نظرتها المثالية لإسرائيل، وترددها في الاعتراف بوجهات النظر الفلسطينية.

خصصت أنغيلا ميركل 15 صفحة فقط من مذكراتها الجديدة "Freiheit. Erinnerungen 1954–2021" أي "الحرية ـ ذكريات 1954 ـ 2021" لإسرائيل، ولكن مساهمتها في العلاقة بين ألمانيا وإسرائيل يمكن تلخيصها بكلمة واحدة، ألا وهي "Staatsräson" التي تعني "مصلحة عليا للدولة" الألمانية.

استخدمت ميركل، المصطلح الشهير في خطابها أمام الكنيست الإسرائيلي عام 2008 لتقطع به التزامًا تاريخيًا لألمانيا، أن أمن إسرائيل هو "جزء من مصلحة دولتي العليا". ومنذ ذلك الحين، اكتسب هذا المصطلح وزنًا شبه قانوني، وغالبًا ما يُستشهد به كما لو كان التحالف مع إسرائيل جزءًا من دستور ألمانيا.

تشير ميركل إلى أنها استخدمت الحجج "نفسها تقريبا"، التي وردت في خطاب الكنيست، قبلها بنصف عام في الجمعية العامة للأمم المتحدة، و"بالكاد سجلها أحد"، وهو الأمر الذي أثبت لها أن "التواصل يعتمد إلى حد كبير على من يقول ماذا، ومتى وأين". إذ كان لوقع كلمتها في الكنيست "تأثيرا مختلفا وقويا بشكل لا مثيل له".

وتقول إن كلمة "مصلحة عليا للدولة" كانت ببساطة "جزءًا من مفرداتها السياسية"، وكذلك مفردات حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. فقد استخدم المستشار الألماني هلموت كول في الثمانينيات العبارة نفسها، ولكن في سياق التزام ألمانيا بالتحالف عبر الأطلسي والوحدة الأوروبية.

كمواطنة من جمهورية ألمانيا الديمقراطية DDR، نشأت ميركل على نسخة مختلفة من التاريخ الألماني عن نظرائها في ألمانيا الغربية. فقد تعرّض العديد من قادة ألمانيا الشرقية للاضطهاد من قبل النازيين بسبب انتماءاتهم الشيوعية، وكان هذا الاضطهاد هو محور ثقافة الذاكرة في البلاد. تقول كاتبة السيرة الذاتية لميركل الصحافية جاكلين بويسن لموقع قنطرة، "كانت هناك العديد من الأشياء التي لم تتعلمها ميركل في جمهورية ألمانيا الديمقراطية، حيث كانت عملية التعاطي مع التاريخ (Aufarbeitung) تركز على اضطهاد الشيوعيين أكثر من اليهود".

تقول بويسن: "أصبح كول مُعلم ميركل السياسي". "لقد كانت دائمًا فضولية وتعلمت بسرعة كبيرة أن عليها أن تكون حذرة في بعض المسائل، وأن تتعلم من الآخرين، وخاصة كول، الذي أكد بدوره على "مسؤولية ألمانيا تجاه دولة إسرائيل".

يقول دانيال مارفيكي، مؤلف كتاب "إسرائيل وألمانيا: تبييض الصورة وبناء الدولة"، لـ قنطرة، "يستخدم السياسيون أحيانا كلمات لمجرد أنها تبدو كبيرة ومهمة، وهو ما ينطبق على كلمة 'مصلحة عليا للدولة' بالتأكيد، لكن معناها يظل غامضًا"، مضيفا: "أنها بطريقة ما سياسة ذكية: أنت تطمئن الناس، وتتمنى لهم الأفضل عند التنفيذ".