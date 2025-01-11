ذكرت تقارير إعلامية أن نادي إيفرتون الإنجليزي توصل لاتفاق مع ديفيد مويس لتدريب الفريق بعد 12 عاما من تركه لخ لتدريب مانشستر يونايتد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ملاك النادي الجدد مجموعة "فريدكين" استهدفت مويس منذ الانفصال عن المدرب شين ديتش قبل ساعات من الفوز على بيتربورو مساء امس الخميس في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

ويبدو أن مجموعة "فريدكين" لم تهدر أي وقت في إتمام الصفقة، التي ستجعل مويس يفتتح عصرا جديدا للنادي عندما يبدأ مبارياته على ملعبه الجديد براملي مور دوك في الموسم المقبل.

وذكرت التقارير أن مويس، الذي لم يعمل منذ رحيله عن ويستهام بنهاية الموسم الماضي، وافق على عقد يمتد لموسمين ونصف الموسم، وسيقود الفريق أمام أستون فيلا يوم الأربعاء المقبل بالدوري الإنجليزي الممتاز.