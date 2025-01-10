النفط يتجه لتسجيل مكاسب للأسبوع الثالث بفضل الطلب على الوقود لأغراض التدفئة

ارتفعت أسعار النفط اليوم، متجهة نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي بنحو 7%، بدعم من زيادة الطلب على الوقود لأغراض التدفئة، وسط طقس شديد البرودة في أجزاء من الولايات المتحدة وأوروبا.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.90%، لتصل إلى 78.37 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.92%، لتسجل 75.34 دولار.

وفي غضون الأسابيع الثلاثة الماضية حتى الجمعة، ارتفع خام برنت بنسبة 7%، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 7.9%.

وأرجع محللون في "جيه.بي مورجان" هذه الارتفاعات إلى مخاوف متزايدة بشأن اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة انخفاض مخزونات النفط ودرجات الحرارة المتجمدة في العديد من المناطق بالولايات المتحدة وأوروبا، إلى جانب التفاؤل بشأن إجراءات التحفيز الاقتصادي في الصين.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إلى أن المناطق الوسطى والشرقية من الولايات المتحدة ستشهد درجات حرارة أقل من المتوسط. كما تعرضت العديد من المناطق الأوروبية لموجة برد شديدة، ويتوقع أن تبقى درجات الحرارة أدنى من المعدلات المعتادة لهذا الوقت من العام.

وصرح محللو "جيه.بي مورجان" في مذكرة أمس الجمعة قائلا: "نتوقع زيادة كبيرة على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا في الربع الأول من عام 2025، مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب على وقود التدفئة والكيروسين وغاز البترول المسال".

ورغم ارتفاع أسعار النفط، يواصل الدولار ارتفاعه للأسبوع السادس على التوالي، مما يزيد من تكلفة شراء النفط الخام للمشترين خارج الولايات المتحدة، إذ يؤدي ارتفاع الدولار عادةً إلى ضغط على أسعار النفط.

من جهة أخرى، قد تتعرض الإمدادات لمزيد من الضغوط مع توقعات بإعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عقوبات جديدة تستهدف الاقتصاد الروسي قريبًا، وذلك في إطار دعم المجهود الحربي الأوكراني في مواجهة موسكو.

وتأتي هذه الخطوة قبل تسلّم الرئيس المنتخب دونالد ترامب مهام منصبه في 20 يناير، ولا تزال صناعة النفط الروسية تشكل هدفًا رئيسيًا للعقوبات الغربية حتى الآن.