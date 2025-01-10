قتيلان في غارة إسرائيلية على جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد شخصين وإصابة اثنين آخرين اليوم الجمعة جراء غارة إسرائيلية على بلدة طيردبا في جنوبي لبنان.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة بالبلدة التي تقع في قضاء صور.

وأظهرت صور جرى تداولها على منصات التواصل الاجتماعي عناصر من الدفاع المدني قرب حطام السيارة الذي كان لا يزال يشتعل.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف اليوم أسلحة في مركبة يستخدمها حزب الله في جنوبي لبنان.

وتأتي الغارة، في حين يواصل الجيش الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر الماضي.

ومنذ سريان الاتفاق، نفذت قوات الاحتلال أكثر من 400 انتهاك توزعت بين الغارات الجوية وإطلاق النار على لبنانيين ونسف المنازل.

وقبل أسبوع، حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم من أن صبر الحزب قد ينفد قبل انقضاء مهلة الـ60 يوما التي حددها اتفاق وقف إطلاق النار لانسحاب القوات الإسرائيلية، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.

وانسحب الجيش الإسرائيلي من بعض البلدات اللبنانية على غرار الخيام والناقورة، لكنه لا يزال يحتل عدة بلدات وقرى على طول الشريط الحدودي.

في غضون ذلك، قال البيت الأبيض اليوم إنه يعمل عبر القنوات الدبلوماسية من أجل تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان لما بعد الـ60 يوما.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إن قواتهم قد تبقى في مناطق بلبنان بعد انقضاء المهلة المحددة في الاتفاق، متذرعين بأن الجيش اللبناني لن يتمكن من استكمال انتشاره جنوب نهر الليطاني بانتهاء هذه المدة.