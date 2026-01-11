سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

برر حسام حسن، مدرب منتخب مصر، بداية مباراة كوت ديفوار بتشكيل يغلب عليه الطابع الدفاعي، مشيرا إلى أن أي مدير فني قد يخطئ ويصيب.

وانتصر منتخب مصر على كوت ديفوار بنتيجة 3-2، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال حسام حسن في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "أشكر اللاعبين، كافحوا وقاتلوا لإسعاد الشعب".

وأضاف: "لعبنا بخمسة مدافعين منذ بداية مشوارنا أمام جنوب أفريقيا في الجولة الثانية".

وتابع مدرب منتخب مصر: "لا نلعب بخمسة من أجل الدفاع فقط بل توفر كثافة دفاعية وهجومية بدون تفاصيل".

وواصل: "أي مدرب في العالم، فكرة ويبتكر، وقد يصيب أو يخطئ، أثق في الله وفي أفكاري، وأتحدث مع اللاعبين بطريقة لها حلول دفاعية وهجومية".

وأنهى مدرب منتخب مصر: "كل الفرق بدأت الاعتماد على 5 مدافعين مثلنا وكررت طريقتنا مثل الكاميرون، أشكر لاعبي الفريق جدا جدا.. وتحيا مصر".