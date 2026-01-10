ترامب: الرئيس الكولومبي سيزور البيت الأبيض الشهر المقبل



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، سيزور البيت الأبيض الشهر المقبل، معربا عن تفاؤله بشأن العلاقات بين البلدين.

وقبل أيام، هدد ترامب الرئيسَ الكولومبي غداة العملية العسكرية التي أطاحت بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكن يبدو أن سيد البيت الأبيض بدّل موقفه بعدما تحدث هاتفيا مع بيترو الأربعاء.

وكتب ترامب -على منصته "تروث سوشال"- قائلا "أتطلع لعقد اجتماع مع جوستافو بيترو، رئيس كولومبيا، في البيت الأبيض خلال الأسبوع الأول من فبراير".

وأعرب ترامب عن ثقته بأن الأمور ستسير بشكل جيّد بالنسبة لكولومبيا والولايات المتحدة، وأضاف "لكن يتعيّن وضع حدٍّ لدخول الكوكايين وأنواع أخرى من المخدرات إلى الولايات المتحدة"، بحسب شبكة "سي.إن إ.ن" الأمريكية.

وفي أكتوبر -وعلى خلفية اتهامه بعدم التعاون مع واشنطن في مكافحة المخدرات- فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بيترو، وهو أول رئيس يساري لكولومبيا التي طالما كانت حليفة لواشنطن.

كما لم يُخْف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انزعاجه من بيترو ووصفه بـ"المجنون".

وكان بيترو -الذي سيغادر منصبه هذا العام ولا يمكنه الترشح لولاية جديدة- من بين القادة الأكثر انتقادا لترامب الذي رد بغضب، وسبق أن أوضح أنه يعتقد أن التدخل العسكري الأمريكي في كولومبيا لم يعد مجرد احتمال بل هو "تهديد حقيقي".