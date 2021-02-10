مصطفى الفقي: مصر لديها التزام تاريخي وقومي تجاه القضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، إن مصر لديها إلتزام قومي تجاه القضية الفلسطينية وتعتبرها قضيتها، موضحًا أن الفلسطينيون يعيشون بمصر كأي مواطن مصري وليس بمخميات كبعض الدول.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «mbc مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن التزام مصر تجاه القضية الفلسطينية قوي ويختلف عن التزامات الدول العربية، ذاكرًا أن بعض الدول ترى أن حل القضية الفلسطينة يكون من خلال فتح قنوات مع إسرائيل وآخرى ترى من خلال مقاطعتها.



وذكر أن الفصائل الفلسطينية تدرك الدور المصري في القضية خاصة وأنها ليست لها أي مصالح سوى تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معقبًا: «ودي ثوابت مصر التي لم تخرج عنها».



وأشار إلى توثيق مصر لعلاقتها مع الولايات المتحدة كان بهدف إيجاد حل للقضية الفلسطينية، مضيفًا أن الدولة مع السلام والتطبيع في حالة كان متوازنًا ويعطي حقوق الفلسطينين.



وأوضح أن الظروف الإقليمية مختلفة وهي التي دفعت لتجديد القضية الفلسطينة، خاصة وأنه لابد من إيصال فكرة المحاولات الجادة للتوفيق بين الفصائل للأطراف الجديدة على الساحة الدولية.



وأكد الالتزام التاريخي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، خاصة وأنها لديها حدودًا مباشرة معها، متابعًا: «الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط رحلت برحيل ترامب ودفت مع كوشنز».



ولفت إلى عدم استكشاف توجه إدارة بايدن تجاه القضية الفلسطينة حتى الآن، منوهًا أنها تضم الكثير من اليهود والذي لا يعد مؤشر يدعو للقلق خاصة في ظل وجود كثير من اليهود أصحاب رأي عادل في القضية الفلسطينية.



ونوه أن تنمية أفريقيا وتحريرها من استغلال الدول لثرواتها يدعم الدور المصري في القارة وكذلك القضية الفلسطينة، معربًا عن سعادته بزيادة الوعي بأهمية أفريقيا لدى الدول العربية، خاصة مع تعيين خادم الحرمين الشريفين وزيرًا للشؤون الأفريقية.