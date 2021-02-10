إسبانيا تشكر مصر على حسن الاستضافة والتنظيم المبهر لمونديال اليد

تلقى أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة خطاباً من السفير الأسباني بالقاهرة، رامون خيل كاساريس اعرب خلاله عن تقدير وشكر دولة اسبانيا للحكومة المصرية نظير النجاح المبهر لتنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد، والذى لم يقتصر علي الناحية التنظيمية فقط بل يتجاوزها كذلك ليؤكد علي القيم الرياضية للجهد والتفاني والتعاون التي نتشاركها .

ونقل السفير رامون خيل كاساريس تحيات وشكر الدولة الإسبانية للدولة المصرية والمنتخب الوطني لكرة اليد قائلا :"أود قبل كل شئ أن أكرر امتناني نيابة عن إسبانيا وعن منتخبنا الوطني وكذلك امتناني الشخصي علي الترحيب الحار الذي قدمته مصر لمنتخبنا أثناء المونديال سواء في مكان إقامته أو في كافة المرافق الرياضية".

وهنأ السفير الأسباني وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والحكومة المصرية وكافة المسؤولين المعنيين الذين جعلوا من الممكن تنظيم هذه البطولة في ظل الظروف المعقدة التي فرضها وباء كورونا.

ووجه السفير الأسباني دعوته لوزير الشباب والرياضة لحضور حفل السفارة لتقديم أول قاموس عربي اسباني في كرة القدم خلال الشهر الجاري.