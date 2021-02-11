المملكة المتحدة تحذر من حجز عطلات الصيف رغم طرح اللقاحات

تركز حكومة المملكة المتحدة على تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين ضد فيروس كورونا حتى تتمكن من إعادة فتح الاقتصاد بحلول فصل الربيع، وحتى يتمكن الأطفال من العودة إلى مدارسهم، وتعود الحياة إلى طبيعتها، قدر الإمكان.

وعرض وزير النقل، جرانت شابس، تصحيحا للأوضاع اليوم الأربعاء، وحذر من "أنه من السابق لأوانه" حجز عطلات الصيف.

وقال شابس لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "يجب ألا يحجز الناس عطلاتهم في الوقت الحالي-سواء كان بالداخل أو الخارج... لا نعرف إلى أين سنكون قد وصلنا فيما يتعلق بتراجع الحالات، والوفيات والتطعيم. ليس فقط برنامج التطعيم هنا، ولكن برنامج التطعيم عالميا، لأن المواطنين سيذهبون خارج حدودنا ".

ويعكس هذا التصريح تحولا في لهجة حكومة بوريس جونسون منذ ظهور أدلة تشير إلى أن السلالات المتحورة من الفيروس قد تجعل اللقاحات أقل فعالية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تأكيد العلماء أن جرعات اللقاح توفر حماية كبيرة، وقد شجعوا الناس على تلقيه، إلا أن تصريح شابس قد يخفض التوقعات قبل بيان رئيس الوزراء المقرر يوم 22 فبراير بشأن كيفية تخفيف القيود، خاصة في قطاع الفنادق المتعثر في المملكة المتحدة.