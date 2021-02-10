رئيس جامعة الأزهر: نحرص على المشاركة الفعالة في المخطط الاستراتيجي للدولة 2030

أكد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر حرص الجامعة على المشاركة الفعالة في المخطط الاستراتيجي للدولة 2030 بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الجامعة تهتم بالعلوم التقنية والتطبيقية جنبا إلى جنب مع اهتمامها بالعلوم الشرعية والعربية.



جاء ذلك هلال توقيع المحرصاوي، اليوم الأربعاء، مع الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية على بروتوكول تعاون يتضمن إقامة وتأسيس أقمار صناعية معملية تعليمية مرتبطة بمنصة تعليم تكنولوجيا الفضاء المصرية.



وقال المحرصاوي "إن توقيع هذا البروتوكول يعد تتويجا وتوثيقا لآفاق التعاون المثمر والبناء في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء".. مضيفا أن جامعة الأزهر تتميز عن سائر الجامعات بوجود قسم الفلك الشرعي بها، ويحظى الدارسون في هذا القسم برعاية وثمار تعاون بين الجامعة ووكالة الفضاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.



وحضر التوقيع كل من: الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إضافة إلى قيادات كليتي العلوم والهندسة بجامعة الأزهر بالقاهرة.