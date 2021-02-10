 البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار تجاه السعودية - بوابة الشروق
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البحرين تدين إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار تجاه السعودية

علم البحرين
علم البحرين
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 4:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 فبراير 2021 - 4:43 م

أدانت مملكة البحرين، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار "مفخختين" تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة واستهدافها مطار أبها الدولي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشددت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا"، اليوم الأربعاء - على موقف البحرين الثابت والراسخ الداعم بقوة للمملكة العربية السعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها والمتضامن معها فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة هذه الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن، مشيدة بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما.

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