كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي بنحو 0.4% ليبلغ (110.2) نقطة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وعلى أساس سنوي تراجع معدل التضخم ليبلغ (4.8%) خلال شهر يناير الماضي مقابل (6.8%) الشهـر ذاته من العام الماضي.

وارجع الإحصاء في بيان الشهرى عن أسعار المستهلكين اليوم أن أهم أسباب هذا الانخفاض بسبب تراجع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-20.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (-0.1%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.6%) ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.6%) ... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.2%)، مجموعة الإيجار المُحتسب للمسكن بنسبة (0.3%).

وأشار الإحصاء إلى أن أسعار الطعام والشراب تراجعت خلال الشهر الماضي بنحو 1.3% بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (5.4%) واللحوم والدواجن بنسبة (5.2%)، كما ارتفعت أسعار سجل المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو (0.2%) والرعاية الصحية بنحو (0.2%).

في حين تراجعت أسعار النقل والمواصلات بنحو 0.4% بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات نقل الركاب جوًا بنسبة 8.8%.

وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار الطعام والشراب خلال شهر يناير الماضي مقارنة بشهر يناير 2020 بنحو 0.2% هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.2%).

كما ارتفعت أسعار المشروبات الكحولية والدخان بنحو (10.7%)، والملابس والأحذية بنحو (1.9%) والمسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنحو (4.9%).