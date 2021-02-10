إسرائيل تخطط لإصدار شهادات لمتلقي لقاح كورونا

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قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تخطط لإصدار شهادات لمن تلقوا لقاح مضاد لفيروس كورونا أو تعافوا من العدوى لاستخدامها لدخول المرافق الترفيهية.

وصرح إدلشتاين لبوابة "واي نت" الإخبارية بأن التصاريح، التي ستصدر اعتبارا من 23 فبراير، ستسمح لحامليها بزيارة بعض الفنادق ومراكز اللياقة البدنية والمرافق الترفيهية الأخرى.

وقال التقرير إن الحكومة تخطط أيضا لإطلاق تطبيق يوثق التطعيم أو الشفاء من فيروس كورونا. وسيتم تخزين نتائج الاختبار لمدة 72 ساعة في التطبيق، على الأرجح للسماح لمن ظهرت نتائج فحصهم سلبية مؤخرا بالإعفاء المؤقت من القيود.

وتأتي تصريحات إدلشتاين بعد أيام من بدء الحكومة في الانتهاء التدريجي من الإغلاق الثالث في إسرائيل.

وفي وقت سابق، قال الوزراء إنه سيتم السماح للأطفال الإسرائيليين بالعودة إلى دور رياض الأطفال والمدارس غدا الخميس، وفقا لنظام يفضل المناطق ذات معدلات الإصابة المنخفضة بفيروس كورونا.