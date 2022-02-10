التحالف العربي: إصابة 12 مدنيا بعد اعتراض طائرة مسيرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي

أعلن التحالف العربي «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، اليوم الخميس، تدمير الدفاعات السعودية طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأشار التحالف العربي إلى إصابة 12 مدنيًا من جنسيات مختلفة بمطار أبها الدولي نتيجة للعملية، مؤكدًا عودة الحركة الجوية بانسيابية بمطار أبها الدولي بعد إجراءات السلامة المعتادة.

وكان التحالف، قد لفت في تقرير أولي، صباح الخميس، إلى وجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين، مؤكدًا اتخاذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.