رئيس وزراء بولندا يقول إن بوتين يهدف إلى تدمير الناتو

قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي بعد اجتماعه ونظيره البريطاني بوريس جونسون في وارسو اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدف إلى "تدمير الناتو"، في إشارة إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال مورافيسكي إن "هدف بوتين السياسي هو تدمير الناتو. ولهذا السبب، من العملي أن نظهر كم نحن متحدون". وأضاف أن هناك تفاهما قويا في التحالف الغربي فيما يتعلق بالتوترات على الجانب الشرقي له.

وقال جونسون إنه لا بولندا ولا بريطانيا يمكن أن تقبل بعالم يكون فيه جار قوي يمكن أن يروع أو يهاجم آخرين. وشدد على الدور الرئيسي لبولندا في الأمن الأوروبي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني إن الدرس المستفاد من المئة عام الماضية هو أنه عندما تتعرض بولندا لتهديد عدم الاستقرار، والحرب والعدوان على حدودها، يكون الجميع مهدد حينئذ.

وعقب اجتماعهما، قام الزعيمان بزيارة ثكنات عسكرية في وارسو حيث تتمركز قوات بريطانية هناك. وتقوم قوات بريطانية بمساعدة نظيرتها البولندية في تحصين الحدود مع بيلاروس منذ ديسمبر الماضي.

ومن المقرر أن يجري جونسون مباحثات مع الرئيس البولندي أندريه دودا.