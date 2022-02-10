تعمل وزارة البيئة على نشر تكنولوجيا البيوجاز التي تنفذها مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة التابعة للوزارة، لتطبيق تكنولوجيا البيوجاز فى محافظات مصر، كجزء يتجلى فيه مساهمة وزارة البيئة في مبادرة حياة كريمة، بما يليق بالمواطن المصري.



وفي ضوء ذلك ترصد «الشروق» أهداف مشروع البيوجاز :



1- يعمل المشروع علي تحويل المخلفات الزراعية وروث الحيوانات لطاقة وغاز قادر على تشغيل البوتوحاز، وخاصة للقرى البعيدة التى لا تصل لها خطوط البيوجاز.



2- توفر وحدة البيوجاز الغاز الحيوي بما يوازي 2 أنبوبة بوتاجاز شهريا، وسماد عضوي سائل يكفى لتسميد 3 أفدنة طوال العام.



3- استلام عدد 12 وحدة بيوجاز في مركز زفتى بمحافظة الغربية ضمن مشروع إنشاء 50 وحدة بيوجاز بمركز زفتى بالمحافظة.

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4- ‏تدريب 10 مهندسين من شباب الخريجين من الذكور والإناث لتنفيذ هذه الوحدات، كما تم مساعدتهم فى إنشاء شركات خاصة لهم للعمل فى هذا المجال الجديد.

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‏5- تجربة إنتاج وحدات البيوجاز تمثل تكامل في كافة الجهود الوطنية، التي من شانها التصدي لآثار التغيرات المناخية، بالتخفيف من غازات الاحتباس الحراري، التي تنتج عن حرق المخلفات.



6- إطلاق أربع وحدات من البيوجاز فى الفيوم، بتمويل من برنامج المنح الصغيرة، ضمن مشروع إنشاء 15 وحدة بيوجاز بقرى المحافظة.



7- وزارة البيئة أكدت استمرارها في تعميم تجربة تكنولوجيا البيوجاز على مستوى الجمهورية.