الحكومة: بدء تنفيذ قرار وقف دعم المتعدين على الأراضي الزراعية من اليوم

كشف السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن القرارات التي تم اتخاذها اليوم بشأن التعدي على الأراضي الزراعية سيتم تطبيقها على جزئين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم تطبيق القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء، والتي لا تحتاج إلى تعديل تشريعي، وهو القرار الخاص بالحرمان من دعم البطاقات التموينية وبطاقات الخبر للمتعدين على الأراضي الزراعية بشكل فوري، ولكن على الحالات الجديدة بدءًا من اليوم.



وتابع، أن باقي حزمة الجزاءات الخاصة بالمتعدين على الأراضي الزراعية فهي مرتبطة بتعديلات تشريعية، وأهمها التعديل التشريعي الذي سيعتبر أن جريمة التعدي على الأراضي الزراعية، هي مخلة بالشرف، مشيرًا إلى أنه يترتب على هذا التعديل التشريعي فصل المتدعي على الأراضي الزراعية من الوظائف الحكومية.



وذكر أن المتعدي على الأراضي الزراعية بعد إقرار التعديلات التشريعية لن تكون له صلاحية الترشح بانتخابات مجلس النواب، وعدم تقلده بعض المناصب في الدولة، وكذلك الوظائف العليا، لافتًا إلى أن وزارة العدل ستيدأ في العمل على التعديل التشريعي تمهيدا لتقديمه إلى البرلمان.



واستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف التعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات التي يتم اتخاذها بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية.



ومن هذه القرارات: إيقاف أي دعم يحصل عليه المتعدي على أي بقعة زراعية؛ سواء كان هذا الدعم من التموين، أو الخبز، أو الأسمدة، وغيرها من صور الدعم، وتكليف وزير العدل بدراسة وإعداد مشروع قانون يتضمن مصادرة المبنى المخالف، واعتبار التعدي على الأراضي الزراعية "جريمة مُخلة بالشرف"، وفرض غرامات مالية كبيرة على المعتدين، ومعاقبة المقاول الذي يتولى بناء المبنى المخالف.