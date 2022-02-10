بدء التداول على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية بالبورصة المصرية

بدأ التداول اليوم الخميس على أسهم شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية، وعدد من قيادات الشركة وفرق العمل المسؤولة عن الترويج والطرح، وكذلك عدد من ممثلي الأطراف ذات الصلة بالسوق.

تم تنفيذ الطرح العام والخاص لشركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية لـ264,5 مليون سهم بنسبة 45,8% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 4,85 جنيه للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية 1,3 مليار جنيه، موزعة بين 1,2 مليار جنيه قيمة الطرح الخاص و64,1 مليون جنيه قيمة الطرح العام، بمشاركة نحو 5600 مستثمر في الطرحين العام والخاص.

وبلغت عدد أسهم الطرح موزعة على (الطرح العام): عدد 13,2 مليون سهم تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2,3% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، فيما بلغت عدد أسهم الطرح الخاص 251,3 مليون سهم تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع، التي تمثل 43,5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة، ليصل بذلك رأس المال السوقي للشركة إلى 2,8 مليار جنيه تقريبًا وذلك قبل بدء التداول على أسهم الشركة بالبورصة.

وبحسب بيانات الطرح فقد شارك نحو 5600 مستثمر في الطرحين العام والخاص منهم 49,6% مستثمرين جدد اشتروا نحو 31% من إجمالي الطرح.

من جهته، قال الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، إن قيد وطرح وبدء التداول اليوم على شركة ماكرو جروب للمستحضرات الطبية، خطوة مهمة من شأنها تشجيع باقي الشركات على الطرح والتداول للاستفادة من منصة البورصة المصرية في تحقيق مستهدفاتها وخطط أعمالها، مؤكدا أن الطروحات العامة تسهم في توزيع منافع النمو الاقتصادي التي تشارك فيه الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية.

وأعرب الدكتور أحمد النايب رئيس مجلس إدارة الشركة، عن اعتزازه بإتمام عملية الطرح وبدء مرحلة جديدة من مسيرة النمو كشركة مدرجة بجداول البورصة المصرية، وذكر أن الإقبال على الطرح العام والخاص يعكس ثقة مجتمع الاستثمار في كفاءة نموذج عمل الشركة وقدرتها على توظيف فرص النمو الواعدة، عبر تبني وتطبيق رؤية استراتيجية متكاملة المحاور وتنفيذ خطط النمو المستهدفة في إطار المساهمة الفعالة في تنمية صناعة المستحضرات الطبية.