طارق الشناوي: بشتاقلك ساعات الفيلم العربي الوحيد في مهرجان برلين

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن جميع الأفلام المشاركة في مهرجان برلين بنسخته الـ72 أجنبية، سوى فيلم واحد فقط يمثل مصر والعالم العربي، وهو «بشتاقلك ساعات» لمحمد شوقي حسن.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء اليوم الأربعاء، أن الفيلم روائي من إنتاج مصري لبناني ألماني مشترك، موضحًا أن العمل غير موجود في المسابقة الرسمية، وإنما في قسم الـ«form».

وذكر الناقد الفني طارق الشناوي أن الفيلم سيعرض بعد أربعة أيام، مضيفًا أن مخرج الفيلم مصري مقيم في ألمانيا؛ عاش في وطنه فترة ثم انتقل للعيش في ألمانيا.

وأوضح أن أهم ميزة في «مهرجان برلين السينمائي الدولي» تتمثل في مناصرته للمرأة بقوة، لافتًا إلى وجود 18 فيلمًا في المسابقة الرسمية، منهم 7 إخراج نسائي بتوقيع المرأة.