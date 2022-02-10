قررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج إحالة الموجه الأول لمادة الجغرافيا ومشرف المادة والمدرس الذى قام بوضع إمتحان المادة ومدير مدرسة جرجا الثانوية بنين للتحقيق معهم بمعرفة لشؤن القانونية عقب شكوى برسوم ما يقرب من 600 طالب في المادة بالصفين الأول والثانى الثانوى بذات المدرسة.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بالتربية والتعليم، أن عملية الفحص الأولية للإمتحان أثبتت وجود سؤال كامل خطأ في الإمتحان، وتقرر احتساب درجته كامله لصالح الطالب، بالإضافة كما تم تشكيل لجنة موسعة لفحص كافة أوراق الإجابة للطلاب المتضررين، والتي سوف تبدأ أعمالها صباح اليوم.



وعلى جانب أخر أكد المصدر، أن التعليمات التي صدرت للجنة، أن أي طالب بقترب من الإجابة الصحيحة، تحسب له الدرجة، وأن عملية التصحيح، وفرز أوراق الإجابة سوف تتم في أسرع وقت وسوف يتم إعلان النتيجة للطلاب فور الإنتهاء وسوف يتم إعلان نتيجة التحقيقات في الواقعة فورا.



لم ينجح أحد بالمدرسة



كانت أماني الشريف، رئيس اتحاد أولياء أمور المدارس التجريبية قد كشفت عن تفاصيل رسوب طلاب الصف الأول الثانوي بمدرسة جرجا الثانوية بنين في سوهاج بمادة الجغرافيا.



وقالت أمانى إن الطلاب وأولياء الأمور أعربوا عن استيائهم بعد ظهور النتيجة، خاصة أن بعض الطلاب حصلوا على امتياز في مواد أخرى ما يثير علامات الاستفهام.