التحالف: 4 إصابات جراء اعتراض طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها السعودي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية تدمير طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي وسقوط شظايا الاعتراض في محيط المطار.

وقال التحالف، حسب ما أفادت قناة الإخبارية السعودية عبر حسابها على "تويتر" اليوم الخميس إن تقريرا أوليا بوجود أربع إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في مطار أبها.

وأشار إلى اتخاذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين.

ويشهد اليمن منذ أكثر من 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر 2014.