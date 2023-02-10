 انهيار جزئي بعقار قديم بمنطقة الجمرك في الإسكندرية - بوابة الشروق
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انهيار جزئي بعقار قديم بمنطقة الجمرك في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 12:47 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 12:47 ص

انهارت اليوم الخميس، أجزاء من عقار قديم، كائن في شارع زكريا بك، التابع لنطاق حي الجمرك غربي الإسكندرية، دون حدوث إصابات أو وقوع خسائر بشرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الجمرك، وغرفة عمليات الحي يفيد ورود بلاغ من الأهالي لشرطة النجدة، والحماية المدنية، حول انهيار أجزاء من عقار قديم.

وبانتقال قوات الدفاع المدني، رفقة سيارات الإسعاف، ومسئولي حي الجمرك، إلى موقع الانهيار، تم فرض سياج تأميني حول العقار، وقطع المرافق عنه؛ حفاظًا على سلامة المارة من المواطنين.

ووفقًا لمصدر أمني، تم تحرير محضر إداري بالواقعة بقسم شرطة اللبان، وجارٍ العرض على النيابة؛ لتباشر التحقيق.

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