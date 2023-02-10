 الهجرة الدولية: عبور 14 شاحنة مساعدات إنسانية للشمال السوري لدعم متضرري الزلزال - بوابة الشروق
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الهجرة الدولية: عبور 14 شاحنة مساعدات إنسانية للشمال السوري لدعم متضرري الزلزال

أ ش أ
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 8:17 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 8:17 م

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن 14 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية عبرت إلى شمالي سوريا قادمة من تركيا لتقديم المساعدات للأشخاص المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب أجزاء من البلدين يوم الاثنين الماضي.

وقال متحدث باسم المنظمة باول هايز - حسبما ذكر تليفزيون "تي آر تي وورلد" التركي اليوم الجمعة - إن القوافل تحمل مدافئ كهربائية، وبطاطين، وخيام بالإضافة إلى عناصر أخرى؛ بغرض مساعدة هؤلاء الأشخاص الذين نزحوا نتيجة الزلزال الكارثي، مضيفًا أن المساعدات تتجه إلى مدينة إدلب السورية.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب المنطقة، واتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما سبب أضرارًا بعشر ولايات تركية وبمناطق من الشمال السوري.

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