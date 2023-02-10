الزمالك يسعى لمحو أحزانه المحلية بمواجهة إفريقية أمام شباب بلوزداد الجزائري

الأبيض يبحث عن بداية قوية نحو حلم السادسة.. ومدرب الفريق الجزائري لا يخشى أحد

يستهل الزمالك مشواره في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في السادسة من مساء اليوم، الجمعة، بمواجهة ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، والتي تضم أيضًا فريقي المريخ السوداني والترجي التونسي.

وتنطلق مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، حيث تجرى منافسات الجولة الأولى في غياب الوداد البيضاوي المغربي حامل اللقب، ووصيفه الأهلي المصري.

ويأتي غياب الوداد والأهلي عن أولى جولات دور المجموعات بسبب مشاركتهما في بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في المغرب، حيث ودع الفريق المغربي المسابقة من الدور الثاني بخسارته بركلات الترجيح أمام الهلال السعودي، في حين مازال الأهلي ينافس في البطولة، حيث يلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في المسابقة ضد فلامنجو البرازيلي غدًا السبت.

ويشارك 16 فريقا في هذا الدور من بينهم 9 أندية عربية، حيث تم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 4 فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة إلى دور الثمانية، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية في المسابقة القارية.

وتشهد الجولة الأولى مواجهتين عربيتين بالمجموعة الرابعة، حيث يلتقي الترجي التونسي مع ضيفه المريخ السوداني، ويلعب الزمالك المصري مع ضيفه شباب بلوزداد الجزائري.

وستكون المجموعة الرابعة على موعد مع لقاء عربي خالص بين الزمالك، المتوج باللقب 5 مرات، وشباب بلوزداد، الذي يتطلع للفوز بدوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخه.

ولم يجد الزمالك صعوبة في الصعود لدور المجموعات، عقب فوزه 6 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة على فلامبوا دو سونطر البوروندي بدور الـ32، الذي شهد أيضا فوز شباب بلوزداد 3-2 على دجوليبا المالي في إجمالي المباراتين.

ويأمل الزمالك في مصالحة جماهيره المحبطة بسبب نتائج الفريق الهزيلة بمختلف المسابقات في الفترة الأخيرة، حيث فشل في الاحتفاظ بلقب كأس مصر، الذي توج به في نسخته الأخيرة، كما ابتعد كثيرا عن سباق المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، الذي فاز به في الموسمين الماضيين.

ومنذ بداية عام 2023، عانى الزمالك من الانهيار في نتائجه بالدوري المحلي، حيث خاض 7 لقاءات في المسابقة، حقق خلالها فوزا وحيدا مقابل تعادلين و4 هزائم، ليحتل المركز الرابع في جدول الترتيب بفارق 8 نقاط خلف غريمه التقليدي الأهلي المتصدر، الذي له مباراتان مؤجلتان.

من ناحيته، يستعين بلوزداد، متصدر ترتيب الدوري الجزائري، في المباراة بثمانية لاعبين كانوا ضمن منتخب الجزائر، الذي خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين أمام السنغال بركلات الترجيح مؤخرا، ببنما سيغيب القائد سفيان بوشار، عن اللقاء بسبب الإيقاف.

ووجه التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني لبلوزداد تحذيرا مبطنا للزمالك، حيث قال للصفحة الرسمية للنادي بشبكة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «شباب بلوزداد لا يخشى أي منافس وأنا أيضا لا أهاب أي فريق. نحن جاهزون نفسيا وبدنيا، وسنقوم بما يتعين علينا القيام به.. وبإذن الله لن يكون هناك إلا الخير».

وأضاف: «دوري الأبطال مسابقة تختلف عن الدوري المحلي. الفرق الكبيرة دائما ما تكون حاضرة بقوة في البطولة لأنها في حد ذاتها تمثل تحفيزا كبيرا لكل اللاعبين. يجب أن نكون جاهزين ونمتلك الطموح للذهاب بعيدا في هذه المنافسة».

وفي مباراة أخرى اليوم يخشى الرجاء البيضاوي المغربي مفاجآت ضيفه فيبرس الأوغندي، عندما يلتقي معه في التاسعة مساءً على ملعب محمد الخامس، ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم حوريا كوناكري الغيني وسيمبا التنزاني.

وفجر فيبرس مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما صعد لدور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما أقصى تي بي مازيمبي الكونغولي الديمقراطي من المسابقة مبكرا، عقب فوزه عليه 4-2 بركلات الترجيح في دور الـ32، بعدما انتهت مباراتا الذهاب والعودة بينهما بالتعادل بدون أهداف.

وكان الرجاء صعد لمرحلة المجموعات في البطولة، التي توج بها أعوام 1989 و1997 و1999، عقب تغلبه 3 -0 على جمعية نيجيليك بطل النيجر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بدور الـ32.

ويحاول الرجاء إعادة البسمة مرة أخرى لوجوه محبيه، الذين شعروا بخيبة أمل بسبب نتائجه المهتزة في بطولة دوري المحترفين المغربي في الموسم الجاري، حيث يحتل المركز الخامس حاليا في ترتيب المسابقة المحلية، بفارق 7 نقاط خلف الصدارة.