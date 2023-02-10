محافظ بنى سويف: بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الجهود وتعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات الحيوية التي تقدم لجمهور المواطنين بشكل يومي وأساسي، خاصة قطاع الصحة.

وأشار إلى أهمية الخطوة التي ينفذها فرع التأمين الصحي، والتي تمثلت في بدء تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي بقيادة الدكتور محمد ضاحي؛ للتيسير على المرضى والمنتفعين من توفير كافة الخدمات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الجانب.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بنى سويف، والذي تضمن الإشارة إلى قيام مدير الفرع بالمرور على الوحدة لمتابعة سير العمل بإنتظام وتوافر كافة الادوية والمستلزمات، في حضور الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفي، والدكتورة نرمين محمد نائب مدير المستشفى، والدكتور محمود حسين مدير الخدمات الطبية.

وأضاف د. يحيى أن الوحدة تشتمل على عدد 5 أسرّة وعدد 3 أجهزة تنفس صناعى "فينت"، مؤكدا أن الوحدة تعتبر إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتامين الصحي ببني سويف، خاصة في ظل زيدة الطلب على تلك الخدمة، ومع عدم وجود العدد الكافي من أسرة العناية المركزة للأطفال بالمحافظة.

فيما أكد الدكتور شهاب الدين صلاح مدير المستشفى أن الوحدة تساهم في القضاء على قوائم الانتظار وتقديم أفضل خدمة طبية، تحت إشراف الدكتور أسامة عبد العظيم أبو طالب رئيس قسم الأطفال، الدكتور حمادة أكرام مدير وحدة العناية المركزة للأطفال، ضمن خطة التطوير لكافة الوحدات ومنها المستشفي حيث يتواجد قسم الأطفال ويشمل 18 سريرا، و14 حضانة.