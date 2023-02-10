 أكثر من 7000 عامل إغاثة من 61 دولة يساعدون في جهود البحث والإنقاذ في تركيا - بوابة الشروق
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أكثر من 7000 عامل إغاثة من 61 دولة يساعدون في جهود البحث والإنقاذ في تركيا

إسطنبول (د ب أ)
نشر في: الجمعة 10 فبراير 2023 - 3:49 م | آخر تحديث: الجمعة 10 فبراير 2023 - 3:49 م

ذكرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الجمعة، أن أكثر من سبعة آلاف عامل إغاثة من 61 دولة، في تركيا، يساعدون في جهود البحث والإنقاذ، في أعقاب الزلازل التي وقعت يوم الاثنين الماضي.

وأرسلت 97 دولة معونات إلى تركيا أيضا.

وذكر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أن إجمالي 141 ألفا من عمال الإغاثة الأتراك والأجانب في الموقع. وأضاف أنه تم إجلاء أكثر من 76 ألف شخص من منطقة الزلازل.

وأودت الزلازل في المنطقة الحدودية السورية التركية حتى الآن، بحياة أكثر من 22 ألف شخص، في الدولتين.

ويستمر البحث عن ناجين، على الرغم من تضاؤل الآمال.

ووقع الزلزال الأول صباح الاثنين الماضي، وبلغت شدته 7ر7 درجات على مقياس ريختر، وأعقب ذلك زلزال آخر، منتصف النهار، بلغت شدته 6ر7 درجات.

وذكرت السلطات التركية أنه كان هناك أكثر من ألف هزة ارتدادية منذ ذلك الحين.


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