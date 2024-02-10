المرصد السوري: مقتل 3 أشخاص في هجوم جوي إسرائيل غربي دمشق

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ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه تأكد مقتل 3 أشخاص مجهولي الهوية، جراء الاستهداف الجوي الإسرائيلي على مبنى غربي العاصمة السورية دمشق، وذلك بعد منتصف ليل الجمعة-السبت، وسط تقارير عن اغتيال شخصيات سورية وغير سورية.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان عبر موقعه الإلكتروني، إن عدد القتلى لايزال مرشحا للارتفاع لوجود جرحى بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وأضاف أن المنطقة المستهدفة يقطن ضمنها شخصيات رفعية المستوى من عسكريين وسياسيين.

وبحسب المصدر السوري، سقطت شظايا صاروخ دفاع جوي تابع للنظام على سطح مبنى سكني بمنطقة مشروع دمر، ما أدى لأضرار مادية.

وكانت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) قد ذكرت نقلا عن مصدر عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي فجر اليوم السبت.

ونقلت "سانا" عن المصدر العسكري قوله "حوالي الساعة 01:05 من فجر هذا اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وأضاف المصدر "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".