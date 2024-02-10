سوريا: عدوان صاروخي إسرائيلي على نقاط في ريف دمشق أسفر عن خسائر مادية

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» (رسمية)، بأنّ إسرائيل استهدفت بالصواريخ عددًا من النقاط في ريف العاصمة دمشق، فجر السبت، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت بعضها.



ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري لم تسمه، قوله: «حوالي الساعة 01: 05 (بتوقيت سوريا) من فجر السبت، شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في ريف دمشق».



وأضاف المصدر أنّ الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، مشيرًا إلى أنّ الهجوم أسفر عن وقوع بعض الخسائر المادية.



وتشن إسرائيل هجمات بين الحين والآخر على جماعات تدعمها إيران، ونقاط عسكرية تابعة للجيش السوري منذ 2011.



وهذه الاعتداءات تكثفت مؤخرا، منذ بدء حربها على قطاع غزة في أكتوبر الماضي.