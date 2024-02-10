 الرئيس الإندونيسي يدعو إلى الاحتفال بالتنوع الثقافي بمناسبة العام الصيني الجديد - بوابة الشروق
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الرئيس الإندونيسي يدعو إلى الاحتفال بالتنوع الثقافي بمناسبة العام الصيني الجديد

د ب أ
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 11:00 م | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 11:00 م

شجع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو السكان على الاحتفال بالتنوع الثقافي وتعزيز روح الأخوة بين بعضهم البعض، في إطار الاحتفال بالعام الصيني الجديد.

ونقلت صفحة الرئيس على إنستجرام عنه القول: "بدءا من عام التنين في عام 2024، دعونا نحتفل معا بتنوعنا الثقافي، الذي يثري أخوّتنا وتعاوننا فيما بيننا"، بحسب ما ذكرته وكالة "أنتارا" الإندونيسية للأنباء اليوم السبت.

وأعرب ويدودو عن أمله في أن تؤدي روح الشجاعة والحرص على تحقيق النجاح إلى إيصال الأمة الإندونيسية إلى مستقبل مفعم بالأمل والازدهار للجميع.

كما نقل الرئيس تمنياته الطيبة للجالية الصينية الإندونيسية وجميع المقيمين الآخرين الذين يحتفلون بهذه المناسبة.


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