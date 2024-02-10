جنات تطرح كليب «جمبك ومعاك» في عيد الحب

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تستعد الفنانة جنات، لطرح فيديو كليب أحدث أغانيها، والتي تحمل اسم «جمبك ومعاك»، كما كشفت عن طرحه يوم عيد الحب وذلك في 14 فبراير الجاري.

أغنية «جمبك ومعاك» من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع يوسف حسين، والكليب من إخراج فادي حداد.

ونشرت جنات بوستر الأغنية عبر حسابها على موقع «انستجرام»، معلقة: «دائما أنا جمبكم ومعاكم

ترقبوا أغنيتي الجديدة جمبك ومعاك يوم الأربعاء القادم في 14 فبراير».

يشار إلى أن جنات طرحت منذ شهر، فيديو كليب أغنيتها «الشمخ الجواني»، وهي من كلمات مصطفي حسن، وألحان مصطفي العسال، وتوزيع عمرو الخضري، والكليب من إخراج كامبا.