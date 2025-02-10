 الاتحاد الأوروبي: لا يوجد مبرر لفرض رسوم أمريكية على صادرات الصلب والألومنيوم - بوابة الشروق
الإثنين 10 فبراير 2025 1:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: لا يوجد مبرر لفرض رسوم أمريكية على صادرات الصلب والألومنيوم

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 10 فبراير 2025 - 12:56 م | آخر تحديث: الإثنين 10 فبراير 2025 - 12:56 م

قالت المفوضية الأوروبية، في بيان نشر اليوم الاثنين، إنها ترى أنه لا يوجد مبرر لفرض رسوم جمركية أمريكية على صادرات الصلب والألومنيوم من التكتل.

وجاء في البيان الصحفي: "لن نرد على إعلانات واسعة دون تفاصيل أو توضيح كتابي".

وأضاف: "سوف نرد لحماية مصالح الشركات والعمال والمستهلكين الأوروبيين من الإجراءات غير المبررة".

وحتى الآن لم يتم إبلاغ المفوضية رسميا بأي رسوم جمركية إضافية على صادرات الاتحاد الأوروبي.

وشدد بيان المفوضية، على أن فرض رسوم جمركية سوف يكون غير قانوني وسوف يؤدي إلى نتائج غير بناءة اقتصاديا.

وجاء في البيان: "الرسوم هي ضرائب في الأساس، وبفرض الولايات المتحدة رسوم جمركية، سوف تكون بذلك تفرض ضرائب على مواطنيها، وترفع تكاليف الأعمال التجارية وتؤجج التضخم، وعلاوة على ذلك، تزيد الرسوم من عدم اليقين الاقتصادي وتعرقل كفاءة واندماج الأسواق العالمية".

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