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تبدأ اليوم الاثنين، محاكمة رجل تونسي متهم بقتل ثلاثة أشخاص من الزوار والعاملين في كاتدرائية نوتردام في نيس، بفرنسا، في محكمة في باريس.

ويواجه الرجل البالغ من العمر 25 عاما اتهامات بقتل ثلاثة أشخاص بسكين وإصابة آخرين بجروح خطيرة في الكنيسة الكاثوليكية في مدينة نيس المتوسطية في 29 أكتوبر 2020.

وتمكنت خدمات الطوارئ أخيرا من السيطرة على المشتبه به، الذي نجا بإصابات خطيرة. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاحقا إن الهجوم كان "هجوما إرهابيا إسلامويا".

وكان من الممكن أن تكون إعادة نشر رسومات مثيرة للجدل متعلقة بالنبي محمد من قبل مجلة "تشارلي إيبدو" الساخرة دافعا محتملا للهجوم.

ويواجه الرجل، المتهم بالقتل ومحاولة القتل بدافع إرهابي، عقوبة السجن المؤبد. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 28 فبراير الجاري.

ووفقا لنتائج التحقيق، كان الرجل في البداية يخطط لتنفيذ الهجوم في باريس، لكنه قرر لاحقا استهداف موقع في نيس.

وكان قد سافر إلى فرنسا عبر إيطاليا قبل الهجوم بفترة قصيرة. ووفقا للمدعين، تم العثور على صور تتعلق بتنظيم داعش الإرهابي على هواتفه المحمولة.

وفي ملف صوتي، وصف المشتبه به فرنسا بأنها "أرض الكفار".