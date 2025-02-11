الجزائر تستنكر تصريحات نتنياهو وتعرب عن تضامنها مع السعودية

أعربت الجزائر اليوم الإثنين، عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تجاه السعودية، معتبرة أنها تصريحات مشينة ومرفوضة.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية " تدين الجزائر بشدة أي محاولات للمساس بسيادة المملكة ووحدة أراضيها، تصريحات رئيس الوزراء الاحتلال بشأن توطين الشعب الفلسطيني خارج أراضيه وإقامة دولته على أرض المملكة تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني ومخالفة صريحة للقانون الدولي."

وجددت الجزائر - حسب ذات المصدر - على وقوفها الثابت إلى جانب السعودية،" مجددة تضامنها المطلق معها في مواجهة أي محاولات تستهدف أمنها واستقرارها."

وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح في مقابلة مع القناة 14 العبرية قائلا "السعودية لديها مساحات شاسعة وبإمكانها إقامة دولة فلسطينية عليها"، وذلك ردًا على سؤال حول تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطينية كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقد أثارت هذه التصريحات موجة من الرفض والإدانة من قبل عدد من الدول العربية، بما في ذلك السعودية، التي أكدت رفضها القاطع لها، وسط تأكيدات على ضرورة احترام الحقوق الفلسطينية المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.