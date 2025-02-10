دبابات إسرائيلية تتوغل باتجاه أطراف بلدتي يارون وعيتا الشعب في جنوب لبنان

توغلت دبابات إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الإثنين، باتجاه أطراف بلدتي يارون وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

وبحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، تم تسجيل توغل دبابة ميركافا إسرائيلية باتجاه أطراف بلدة يارون الجنوبية، وأطلق جنود إسرائيليون النار من أسلحتهم الرشاشة بشكل مباشر على أحد المنازل في حي الصوانة في بلدة يارون، بالتزامن مع اقتحام مجموعة من الجنود الإسرائيليين للمنزل.

كما توغلت بعد ظهر اليوم، عدة دبابات ميركافا إسرائيلية وجرافة عسكرية إسرائيلية إلى الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب الجنوبية وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، ثم انسحبت القوة الإسرائيلية.

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي.

وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي. ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.